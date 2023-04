MAS aprueba reglamento que quita requisito de no militancia de 8 años

En menos de hora y media de debate, el Movimiento al Socialismo (MAS) dejó otra vez de lado su división interna y aprobó anoche la modificación al reglamento de preselección de postulantes para las elecciones judiciales que permitirá que candidateen afines a partidos políticos que renuncien a su militancia poco antes de presentarse.



El 10 de abril el abogado Miguel Ángel Balcázar presentó un recurso judicial ante una sala departamental de Beni en el que observó el requisito de no haber emitido una opinión política a través de los medios de comunicación. La instancia judicial le dio la razón y paralizó todo el proceso que estaba a dos días de terminar la primera fase de inscripción, y sólo tenía tres postulantes.



La comisión mixta, que sesionó entre el sábado y el martes, modificó el reglamento y efectivamente eliminó ese requisito, pero realizó otras diez modificaciones que para la oposición “confeccionan el traje para que los afines del oficialismo se presenten y accedan a los altos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.



Se eliminó el requisito de no tener militancia política por lo menos ocho años anteriores. “Con lo cual, si un postulante renuncia a su militancia política el mismo día de su postulación quedaría habilitado para presentarse a cualquiera de estos órganos judiciales”, dijo el asambleísta Alarcón y acotó que “con esta modificación, en lugar de neutralizar la influencia política de los que quieren ocupar altos cargos judiciales, se la fomenta e incentiva”.



Mencionó también que se suprimió el certificado original de no haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas en el ejercicio de la profesión, emitido por las instancias disciplinarias de las instituciones en las que desempeñó sus funciones, en los últimos 8 años.



Desapareció también el requisito de no haber sido destituido por proceso disciplinario en el Ministerio Público “para ocultar o tapar el historial negativo de fiscales o funcionarios del Ministerio Público que desean acceder a altos cargos de magistrados”, dijo Alarcón.



El requisito común de no haber sido candidato a cargos electivos en los últimos 10 años se eliminó para el TSJ, TCP, Tribunal Agroambiental, pero no para el Consejo de la Magistratura, “lo que facilita claramente postulaciones políticas para ese órgano”, explicó Alarcón.



“Han encontrado una nueva técnica, los ‘amparazos’ (en referencia al amparo presentado) en vez de los decretazos. Este es el primero de ellos, que les permitió hacer estos trajes de confección a medida para sus postulantes. El próximo será anular a toda la asamblea para los intereses del ‘arcismo’. Es un precedente terrible”.



Además, adelantó que si “esta elección nació muerta con el primer reglamento, con este documento lleva la credibilidad muy por debajo del cero”, sentenció.



Fue llamativo que en la hora y media del debate, intervino solamente un asambleísta del MAS, Santos Mamani. Fue el último. Al final de su breve discurso en el que respondió que la oposición quiere retornar a los tiempos de los gobiernos neoliberales en los que la justicia estaba cooptada por el poder político y que Creemos y CC quieren retornar a esa lógica, emitió la moción de “suficiente discusión”, para ir a votar.



En la testera no estuvo David Choquehuanca, quien ejerce como presidente interino ante la salida del país de Luis Arce, tampoco participó el mandamás del Senado, Andrónico Rodríguez, así que la sesión estuvo a cargo de Jerges Mercado, presidente de Diputados.



A media tarde, ante la sugerencia de una diputada de su partido, Mercado declaró un cuarto intermedio hasta la mañana del viernes 21.



Minutos después apareció en la testera y admitió: “Errar es de humanos y reconocerlo es de hidalgos. Y yo soy humano y soy hidalgo”, y reinstaló la sesión no sin antes pedir disculpas a senadores y diputados, y les solicitó: “Colaboren aprobando lo más rápido posible el reglamento de elección de los judiciales, porque es muy importante para el país y estamos contra el tiempo”. Del mismo modo, pidió apoyo para aprobar las otras leyes que deben tratarse en Diputados, como la Ley del Oro.



Otras intervenciones



La senadora chuquisaqueña Silvia Salame, ratificó que el anterior reglamento era malo, “pero este definitivamente es peor”. Lamentó que no se tome en cuenta la valoración académica, “hay cursos de un día, y eso habilitará candidatos, no pues, lo mínimo que debía pedirse es nivel de maestría o doctorado”.



También lamentó que haya coherencia con la habilitación de una comisión técnica que “solamente acompañará el proceso, y en ningún caso participará de forma conjunta de la evaluación. Ni siquiera se establece que esas personas sean expertas en derecho, lo cual es totalmente inaudito”, manifestó.



Por su parte, la diputada Tatiana Áñez, la única que habló de Creemos, denunció que las dos alas masistas “seguramente llegaron a un consenso, generaron un cuoteo y ya tienen los nombres de las personas que ocuparán cada uno de esos espacios. A eso obedece que hubieran flexibilizado los requisitos. No hay otra explicación”.



Esta alocución generó reacción de los asambleístas masistas, que levantaron las voces en contra de la diputada afín a Luis Fernando Camacho, pero nadie pidió formalmente para responder.



Posteriormente, el senador de CC, Rodrigo Paz Pereira, recriminó a los masistas. “Ustedes se vuelven una casta que hunde todo lo que se pudo transformar desde el Estado para mejorar la vida de los bolivianos. Viene el presidente les dice que ustedes detienen el desarrollo del país, y siguen apoyando al hombre que los desprecia. Y hoy le darán el poder para que mañana les meta un puntazo, porque un viceministro, un ministro tiene más valor que este Parlamento”.



Relató que cuando le preguntó al ministro de Economía dónde están los Bs 7.200 millones de los bonos que cobró el Gobierno de los jubilados y aportantes. me respondió “vaya usted a la web. Quién carajo se cree, ¿quién es la página web?”. Luego se dirigió a un asambleísta que lo insultaba y le dijo, “venga y hábleme de frente carajo, no por la espalda”.



Mercado le pidió respeto. “Con esta resolución, los que hoy gritan y me insultan aquí a mis espaldas, pueden sufrir persecución, porque la justicia será manejada por unos cuantos, ni siquiera este Parlamento podrá fiscalizar”, dijo Paz.



“Esta era una oportunidad de oro, este reglamento es el hundimiento de la Asamblea, la consolidación de los ‘amparazos’”, acotó.



El diputado Miguel Roca, lamentó que el MAS “mete este proceso en un callejón sin salida, como la elección del contralor, al defensor del pueblo, y la única salida es la trampa, el engaño, el embuste”.