MAS concluye solo el informe sobre elección del Defensor y CC advierte veto en la Asamblea

Edición Impresa

El reglamento del Defensor del Pueblo no establece criterios para calificar el idioma originario

La norma no establece cómo se debe corroborar que un postulante domina o no un idioma. La Comisión aún no determinó si este aspecto será motivo para que un candidato no pase a la etapa de designación. No existe consenso entre los legisladores