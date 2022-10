MAS confirma el envío de 2.000 “delegados” a Santa Cruz para eliminar bloqueos

El planteamiento fue confirmado a EL DEBER por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien dijo que por la “gran preocupación” que tienen porque “nadie quiere que se perjudique Santa Cruz” porque “ no hay necesidad de hacer paro, perjudicar a la gente, maltratar a la gente ”, es que "sugirieron" el traslado de "pacificadores" de todos los departamentos para que "eliminen los bloqueos".

García dijo que el MAS no intervino ni desbarató los cabildos organizados por las instituciones de Santa Cruz . “No hemos estado amenazando ni hemos hecho nada, nosotros tenemos el mismo derecho, no es una amenaza, es una concentración que van a demostrar nuestros compañeros”, insistió.

Ratificó que, si bien se discutió organizar la concentración nacional, no se llegó a un acuerdo , por lo que se “respeta” la convocatoria de las organizaciones sociales del departamento cruceño, que hoy protagonizarán un cabildo en Santa Cruz de la Sierra.

“La gente (se queda) muy preocupada cuando le prohíben su derecho de circular, de sacar su negocio, porque ganan y comen del día a día. S eguramente harán los intentos de limpiar las calles, abrir paso. En ese afán y trajín puede que haya un enfrentamiento , pero nuestra gente no es porque quiera hacer enfrentamiento, sino por la necesidad que tiene de ir a su trabajo”, explicó el vicepresidente del MAS.

Instó a que la Policía Boliviana garantice el derecho a la libre circulación, no confirmó la presencia de Evo Morales en el cabildo de esta tarde y tampoco se animó a estimar la cantidad de personas que se concentrarán. Justificó el traslado de personas desde La Paz y otras regiones, y dijo que la presencia de funcionarios públicos es “voluntaria”.

“Si quieren hacer el paro, que lo hagan en sus casas, que cierren sus oficinas. Antes los paros eran cívicos, no cerraban en las calles, no saqueaban mercaderías, antes eran paros cívicos y hoy extrañamos eso, ahora son con bloqueos, persecuciones, maltrato, antes eran más civilizados estos paros, no como ahora”, concluyó.