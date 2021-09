MAS convoca al Fiscal General con cuestionario preparado que sorprendió a opositores

Escucha esta nota aquí

Esta mañana el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se presentó ante el pleno de la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados a responder siete preguntas elaboradas por el MAS que sorprendió a los legisladores de oposición, pues nunca participaron en la elaboración del cuestionario.





“Las preguntas fueron elaboradas por el presidente de la comisión de Justicia Plural, diputado Andrés Flores, nosotros no conocíamos el informe, esta mañana nos enteramos. Había la convocatoria, pero no sabíamos nada de las preguntas, no era una petición de informe oral aprobada por comisión”, dijo el diputado Ronald Huanca (de Comunidad Ciudadana).





Lanchipa había acudido a la comisión a responder siete preguntas, todas referidas a la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes”, que mandó a elaborar el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. No había ninguna pregunta sobre el trabajo que realizó la OEA al mismo proceso.



Otro de los diputados que estuvo presente, Tito Caero, afirmó que las respuestas al cuestionario parecían tan preparadas que ahora él decidió realizar una Petición de Informe Escrito (PIE) al Fiscal, porque las respuestas que proporcionó no aclararon nada y dejaron más dudas.



En la sesión de la semana pasada les informaron que Lanchipa acudiría a brindar un informe sobre este caso, pero no les dijeron que había preguntas preparadas desde la presidencia de la Comisión, ninguno de los tres parlamentarios de oposición participó de su elaboración. Hicieron tres preguntas que fueron evadidas por Lanchipa, relató Huanca.







Huanca afirmó que este informe pericial del grupo español no es contundente a la hora de negar o confirmar la existencia de un fraude electoral; pero el Fiscal Lanchipa insistió en que con este documento el caso fraude electoral queda cerrado.





Según el Ministerio Público, este proceso está en etapa de impugnaciones en este momento y que se espera la resolución de la Fiscalía de Distrito de La Paz, porque es la instancia que debe definir si el caso se cierra.





Ambos legisladores opositores relataron que el Fiscal General dijo que no se contrató una empresa en el país porque todas consideraron como “excesivamente político” el caso y rechazaron el trabajo, lo mismo ocurrió con los ministerios públicos de los países vecinos, por eso se decidió por la contratación de los españoles.





