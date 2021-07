Más de 2 millones de alumnos siguen en educación a distancia y la vacunación llega casi al 90% de maestros

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Educación informó este viernes que más de dos millones de estudiantes siguen en educación a distancia y que la vacunación a maestros bordea el 90 por ciento, cuando se produce paulatinamente el cambio de modalidad educativa.

La información fue detallada por el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, quien indicó que 2.209.670 alumnos continúan con las clases a distancia, 634.000 cumplen labores de forma semipresencial y solo 200 de forma presencial.

“Estamos bordeando el 90 por ciento de maestros que están vacunados, es una responsabilidad social de nuestros maestros, sobre todo para los que trabajan bajo la modalidad presencial y semipresencial”, afirmó la autoridad.

Esta semana existieron reuniones con los nueve directores departamentales de educación, donde se conversó sobre el cambio gradual ante el descenso de los contagios con Covid-19, confirmando que la mayor cantidad de estudiantes continúan con el aprendizaje vía internet.

“En los lugares donde no hay bastante contagio volveremos a las labores semipresenciales y presenciales, pero de manera sistemática, paulatina, no de la noche a la mañana, pero también estamos evaluando cómo se encuentran las infraestructuras, que no han tenido su mantenimiento respectivo”, dijo.

Además, confirmó que el Gobierno nacional analiza la posibilidad de ampliar el rango de vacunación de 12 a 18 años, con la finalidad de garantizar el retorno a las aulas de los jóvenes, aunque eso dependerá de los estudios que realiza el área de salud.

Finalmente, Puma anunció que desde el 2 de agosto se adoptará el horario de invierno normal, y ya no extendido, en los establecimientos. “Si entraban a las 08:00, ahora entrarán a las 08:30, y en las tardes se podrá salir media hora antes, hasta que el Senamhi nos diga que se puede retomar el horario habitual”, agregó en entrevista con Unitel.