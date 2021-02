MAS define nuevos embajadores en España y Uruguay

Escucha esta nota aquí

Los ex embajadores de Bolivia, Nardy Suxo y Elmer Catarina retornaron a sus puestos en el servicio exterior y esta tarde fueron designados como representantes de Bolivia ante España, en el caso de Suxo y Uruguay en el caso de Catarina.





A las 15:39 el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez dispuso una sesión reservada para la designación de los embajadores en España y Uruguay. Hace una semana, el senador, Leonardo Loza había adelantado que Nardy Suxo era candidata a ser la futura embajadora en España.





Luego se supo que la sesión reservada aprobó las designaciones que mandó el Ejecutivo y ratificó esos nombramientos. Nardy Suxo vuelve al Viejo Continente, esta vez a España, ya estuvo antes en Ginebra como embajadora.





Mientras que Elmer Catarina es uno de los más veteranos representantes diplomáticos del Gobierno, pues ocupó el cargo de embajador en Italia y luego regresó a Bolivia para trabajar como viceministro en Cancillería.





Nardy Suxo fue designada embajadora y representante permanente ante la ONU y otros Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, en mayo de 2019 y cesó en su cargo el 15 de noviembre de ese año. Fue ministra de Transparencia de Evo Morales hasta 2015 y luego fue al Servicio Exterior. Es la sexta excolaboradora del ex presidente Evo Morales llevada al servicio diplomático.





Antes de ella, ya fueron designados otros ex ministros y ex diputados de Morales en los cargos diplomáticos. Cancillería tomó juramento del ex Canciller, Diego Pary como representante ante la OEA; el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como representante ante la ONU; el ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, representa al Estado ante la Unesco.





También está el ex diputado del MAS Carlos Aparicio, como embajador en Perú; la también ex diputada, Romina Pérez Ramos, como diplomática en Irán, cargo al cual retorna después que fuera cesada por el gobierno de Jeanine Áñez. Una ex funcionaria de la Vicepresidencia, Maira Macdonal, fue designada como embajadora y representante permanente ante la ONU, con sede en Ginebra, el cargo que ocupaba Suxo.