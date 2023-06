MAS desnuda su división al interior de la Asamblea pero Lima se salva

Esta vez no funcionó el rodillo parlamentario y afloraron las peleas dentro del MAS. La división se hizo evidente. El ministro de Justicia, Iván Lima fue duramente criticado por parte del oficialismo, pero de todas maneras fue salvado de la censura.

De los 166 asambleístas, 135 estuvieron presentes en la sesión. En primera instancia no hubo mayoría por el orden puro y simple.

Unos 65 diputados votaron por el Sí y 40 por el No, Mercado no votó. En Senado, 18 por el sí y ocho por el No y hubo dos blancos. Ya entrada la madrugada, resultó que 133 asambleístas emitieron su voto, se necesitaban 89 para los dos tercios. En total, 83 legisladores optaron por la censura. Faltaron cinco.