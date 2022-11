MAS frena debate urgente de la ley del censo y la deriva a comisiones

“No podemos votar si aceptamos el debate de las leyes o no. La norma se debe cumplir y dice que no se puede tratar una ley sin ir a la comisión correspondiente. Son cuatro proyectos de ley que han ingresado y hay uno nuevo que entró a destiempo. Por tanto, no es posible alterar el orden del día para el tratamiento del proyecto de ley, por más que quisiéramos y sintamos que es necesario dar respuesta a los movilizados”, argumentó el presidente de Diputados, Jerges Mercado (MAS), tras una hora y media de debate.