MAS se reúne para garantizar los votos y aprobar los préstamos internacionales

El jueves de la semana pasada el MAS no logró la aprobación de tres proyectos de Ley, que permiten adquirir préstamos por un total de $us 202 millones y otro de € 12 millones. Solo llegó a aprobar parcialmente el primer crédito de $52 millones ya que, en la discusión en detalle del proyecto, no logró los votos suficientes.