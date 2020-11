MAS ve pugnas internas como naturales y descarta expulsiones sin proceso

Escucha esta nota aquí

La máxima dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS) descalificó las voces y actitudes de militantes que hablan de expulsiones de dirigentes y exautoridades. El vicepresidente del partido de gobierno, Gerardo García, informó que nadie puede ser expulsado sin haber tenido un proceso en dos instancias. Aseguró también que las peleas que se registran son parte de la conformación de directivas departamentales.





“Seguro que son las personas dentro de las organizaciones que hacen este tipo de manoseo. De mi parte, como dirección nacional, no tenemos denuncias, no conocemos nada, queda totalmente descartado (cualquier expulsión), no hay nada que hayan sacado orgánicamente (…) siempre dijimos que tenemos que tener las pruebas para desconocer, suspender o expulsar a cualquier militante”, dijo García en referencia a casos públicos.





El fin de semana, un ampliado campesino de Santa Cruz organizó un evento para expulsar al exministro de Gobierno, Carlos Romero y la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra; asimismo se conoció que hoy se expulsó al dirigente paceño Jesús Vera.





En los tres casos García dijo que no existe ninguna resolución como partido y ratificó la confianza en Salvatierra y Romero. “Que yo conozca en ningún momento vamos a desconocer a la compañera Salvatierra, ella es consecuente con su trabajo, si bien es cierto que hay personas que quieren dañarla políticamente, tiene todo el respaldo del partido", dijo en referencia a la exsenadora.





Sobre Carlos Romero, aseguró que existe respeto por todos los militantes que trabajaron en el gobierno de Evo Morales y que mientras no existan denuncias comprobadas sobre sus acciones seguirán como parte del MAS.





En el caso de Jesús Vera, aseguró que el documento que circuló es totalmente falso y que fraguaron otro sobre una supuesta expulsión. Jesús Vera es ex dirigente de la Fejuve de La Paz y estuvo acusado por la quema de buses PumaKatari en la sede de Gobierno durante los conflictos de 2019, aunque la Fiscalía no pudo probar su participación.





Peleas naturales





El vicepresidente del MAS también se refirió a las pugnas internas dentro su partido y a las peleas que se suscitaron en varios departamentos el fin de semana. En su opinión, esas peleas siempre ocurrieron cuando se trató de la renovación de las directivas y la conformación de planchas para elecciones.





“Problemas internos siempre hubo, las pugnas internas no son ajenas, somos un partido muy grande y saben los compañeros que no participan en elecciones si no tienen grandes posibilidades de salir electos, entonces las peleas son naturales”, dijo y recordó que en el pasado también ocurría ese tipo de hechos sin que hasta el momento se haya lamentado algún hecho grave.





El fin de semana se informó desde Potosí una pelea campal entre militantes del MAS de distintas organizaciones, que pugnan por la dirigencia regional y la conformación de las listas de candidatos.





En La Paz también empezó la pugna por la dirigencia departamental que debe definir las listas de candidatos a las elecciones subnacionales. Los dirigentes vecinales se reunieron para desconocer el mandato de Guido Varela e hicieron conocer esa decisión a la dirección nacional.





El 9 de noviembre también se registraron peleas en la localidad de Warnes en Santa Cruz, pero en ese entonces se trató de pugnas por la Alcaldía de ese municipio. Este lunes hubo una pelea en la dirección departamental del MAS en la capital oriental.





