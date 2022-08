Masiva marcha acompaña a Arce a retar a la ‘derecha’; oficinas quedaron vacías

“El pueblo tiene muchas necesidades y no se dejará seducir ni sorprender por la derecha que va a tratar siempre de debilitar al pueblo con cualquier cosa. El pueblo aprendió que la derecha solo tiene cantos de sirenas, no tiene realidades, no tiene un programa, no tiene un perfil de país que esté construyendo, porque no le interesa eso”, aseguró el jefe de Estado, quien dio un discurso cerca de 20 minutos.