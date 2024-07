Matkovic y Evo cruzan acusaciones y Prada llama ‘niño malcriado’ al cocalero

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reunió a representantes de los partidos políticos para abordar los procesos electorales que se aproximan. Zvonko Matkovic asistió como delegado de la alianza Creemos y en el momento de su intervención se dirigió a Evo Morales: “Usted me robó diez años de mi vida”, le dijo. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que también asistió al encuentro y calificó de “niño malcriado” al líder cocalero por no firmar el documento de acuerdos.

“Usted señor Morales me robó diez años de vida, me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo”, acusó Matkovic.