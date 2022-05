Max Mendoza rompe el silencio y dice que no recibió dinero de universidades fuera de la ley

Escucha esta nota aquí

Tras las denuncias y escándalos que envuelven a Max Mendoza, el propio dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) reapareció para negar las acusaciones que pesan en su contra. Afirma que son “calumnias” y que no cometió ningún delito.

“Todo este tipo de denuncias que se han venido presentando son en gran medida calumnias a la Confederación Universitaria Boliviana y a las federaciones universitarias locales”, dice en un video publicado la noche del jueves en el sitio en Facebook de la CUB, refiriéndose además a “una serie de ataques mediáticos”.

Rodeado de la directiva de la CUB, Mendoza trató de desviar las denuncias en su contra haciendo alusión a quienes formalizaron las acusaciones. Dijo que varios enfrentan procesos o serían cercanos a quienes enfrentan juicios por presuntas irregularidades en la arena política y universitaria, por lo que anunció acciones penales contra los denunciantes.

Las denuncias que alcanzan a Mendoza son cuatro, según el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, fueron hechas por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce y otras tres personas. El legislador sostuvo que Mendoza se encuentra al frente del CUB desde 2018, lleva en la universidad 33 años y se aplazó en más de 200 materias.

En las últimas horas, el presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) decidió anular el sueldo de Bs 21.860 que percibía Mendoza, de 52 años de edad, también acusado de cobrar “ilegalmente” viáticos por Bs 61.134 -entre junio y diciembre de 2018- por concepto de viajes al exterior, entre otros beneficios.

“Nosotros nos vamos a defender de todas las denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de las fules (FUL) no hemos recibido un centavo que no sea de manera correcta y legal, tenemos las instancias para descargar y estamos tranquilos porque no hemos cometido ningún delito”, señaló.

Las cuatro denuncias penales contra el presidente de la CUB alcanzan a exautoridades universitarias y otros posibles cómplices que avalaron su cargo de secretario interino en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en 2018.

