Mayta, de la Cancillería a magistrado de la CAN; ven una elección ‘contaminada’

Después de la renuncia forzada del magistrado Gustavo Brito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), el presidente Luis Arce perfila al actual canciller Rogelio Mayta c omo su reemplazo. La autoridad dijo ayer que el Gobierno de Bolivia hace uso “del derecho que le corresponde”.

Sin embargo, desde Comunidad Ciudadana (CC) observan la maniobra, dicen que es una designación “contaminada” puesto que el actual Gobierno acomoda a sus funcionarios que fueron designados de forma política, cuando desde el acto de posesión como magistrados de la CAN, los designados hacen un juramento de rigor en el que se comprometen a obrar “con imparcialidad e independencia”.

Días atrás se conoció que el presidente Luis Arce, a través del Viceministerio de Comercio Exterior, dependiente de la Cancillería envió un comunicado a la CAN en el que informa que el actual canciller Rogelio Mayta, el director jurídico de la Cancillería, Bernardo Ortiz Cortez, y el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, fueron elegidos como magistrados titular y suplentes, respectivamente.

“Lo único que puedo decirles es que Bolivia está haciendo uso del derecho que le corresponde de acuerdo a las normas de la CAN. Lo que venga después hay que esperarlo, no hay que adelantarse a nada”, afirmó Mayta.

El titular de Relaciones Exteriores puntualizo que está en manos del presidente Arce definir si va en reemplazo de Gustavo García Brito como magistrado boliviano ante la CAN, después que la Cancillería le inició un proceso legal por supuestas “actuaciones anómalas”, y que fue “designado irregularmente” en el gobierno de Jeanine Añez.

“Esa es una prerrogativa de la máxima autoridad de nuestro país, nuestro presidente y eso tiene que seguir un trámite de acuerdo a las normas de la CAN que implican evaluaciones allí en determinada instancia de embajadores o representante plenipotenciarios”, insistió Mayta.

El diputado de CC y diplomático de carrera Gustavo Aliaga dijo a EL DEBER que la CAN es una institución independiente y supranacional, por lo que se buscan y designan ciudadanos profesionales independientes que no hayan sido políticamente designados a cargos públicos en sus países, y Bolivia no está cumpliendo ese principio lo que ensombrece una designación ya contaminada.