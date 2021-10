Mayta dice que EEUU suele no extraditar a procesados y pide respetar decisión sobre Murillo

Escucha esta nota aquí

La posibilidad de extraditar al exministro, Arturo Murillo, desde Estados Unidos fue desahuciada por el canciller del Estado, Rogelio Mayta, quien dijo que existen reglas claras sobre este tema en el país del Norte y añadió que el Estado boliviano respetará la decisión de esa nación en el marco de la no injerencia en asuntos internos.





“En Estados Unidos existe la línea de que, si hay un caso en contra de una persona que está siendo sujeta de procesamiento criminal, ellos suelen no extraditar, aún cuando esa persona sea reclamada por otro país”, dijo la autoridad a los medios de comunicación.





Hace un mes, aproximadamente, el 14 de septiembre, la Fiscalía General del Estado recién inició el trámite de extradición de Arturo Murillo por el caso gases lacrimógenos, aunque este hecho fue descubierto en mayo de este año en EEUU.





“Así como reclamamos en todo momento la no injerencia en nuestros asuntos internos, nosotros de igual forma respetamos el desarrollo de la administración de justicia de cualquier otro país, en este caso, de los Estados Unidos”, remató la autoridad.





El 30 de mayo de este año, la encargada de negocios de EEUU en Bolivia,

Charisse Phillips, informó que el exministro tendrá que cumplir su condena en su país antes de ser extraditado. En junio, fue el procurador, Wilfredo Chávez, quien confirmó el dato que había lanzado la representante diplomática y aseguró que Bolivia podría acceder a traer de vuelta a Murillo después que cumpla su condena.





Ese mismo proceso pasó el exministro del Interior, Luis Arce Gómez, quien fue extraditado a EEUU en el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y después de cumplir su condena fue expulsado de ese país y condenado en Bolivia por el golpe de Estado de 1980. Estuvo preso en Chonchocoro desde 2007.

Suspensión





Esta mañana se conoció de la quinta postergación de audiencia del exministro en la justicia estadounidense. Murillo fue aprehendido el 24 de mayo y su audiencia debía realizarse el 7 de junio y fue postergada hasta el 9 de julio, esa fue la primera vez. Luego hasta el 9 de agosto; ese día hubo nueva postergación hasta el 9 de septiembre; antes de ese plazo se volvió a postergar hasta el 8 de octubre y ahora se conoció que será el 8 de noviembre.







Murillo está acusado por los delitos de lavado de dinero y pago de soborno en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal a la empresa Bravo Tactical Solutions cuando era ministro. Según los reportes oficiales, fue beneficiado con la libertad condicional, pero con una fianza de $us 250 mil que no pagó hasta el momento. Sigue encerrado en el Centro de Detención Federal FDC (por su sigla en inglés) de Miami, en el Estado de Florida.





El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó también que Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, cómplices confesos del exministro, recibirán sentencia el 13 de diciembre.





