Mayta dice que en este momento “no toca hablar” de la extradición de Dávila y asegura que el trámite está en Cancillería

El canciller Rogelio Mayta aseguró que es “adelantarse demasiado” el hablar de la extradición a Estados Unidos del exjefe antidroga Maximiliano Dávila. La autoridad aseguró que el trámite de extradición está en Cancillería y que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidir si se envía o no al coronel vinculado al narcotráfico. Además, el diplomático recordó casos extraditables, como el de Gonzalo Sánchez de Lozada y el de Carlos Sánchez Berzaín.

“Este primer proceso de detención preventiva con fines de extradición va a tener su punto culminante cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emita una decisión y diga si se detiene o no se detiene (a Dávila). Si dijese se detiene (a Dávila), Estados Unidos tendría 60 días para formalizar su solicitud de extradición. En este momento no toca hablar sobre esto, es adelantarse demasiado. En su momento veremos los requisitos que se debe cumplir, pero aun cuando se diere ese momento de extradición, a Cancillería le toca revisar formalidades, pero el que toma la decisión es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, afirmó Mayta a medios estatales.

El canciller afirmó que no existen plazos para establecer si Dávila será extraditado o no a Estados Unidos y recordó que entre Washington y La Paz existen casos de extradición por el delito de narcotráfico como el de Luis Arce Gómez, que en la época del gobierno de Jaime Paz Zamora se lo entregó a Estados Unidos “sin respetar las normas bolivianas”.

Una acusación formal presentada a la Corte Suprema de Colombia, de parte de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, estableció que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, operaba en el tráfico de sustancias controladas desde julio de 2019. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) solicita información de Dávila a cambio de cinco millones de dólares, monto similar que publicó por el capo Joaquín El Chapo Guzmán.

Mayta insistió en que por ahora no hay una solicitud formal de extradición contra Dávila, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz acusado de legitimación de ganancias ilícitas y no por tráfico de sustancias controladas. “No hay trámite de extradición de Maximiliano Dávila, sino solo una solicitud de detención preventiva que depende, ejecutarse o no, del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que el mismo no tiene un plazo”, detalló el canciller.

