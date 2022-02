Mazamorra en región de Sucre afecta a 16 familias y 10 hectáreas; hay dos personas desaparecidas

Escucha esta nota aquí

Una mazamorra en el municipio de Tumpeca, en el departamento de Chuquisaca, afectó las viviendas de 16 familias y 10 hectáreas de cultivo, dejando además dos personas desaparecidas, una mujer de 61 años y su nieto de 10, según informó el diario Correo del Sur.

El secretario general de la Alcaldía, Orlando Ceballos, que participó de un sobrevuelo este viernes para evaluar los daños, indicó que la mazamorra llegó con piedras de un tamaño similar a una vivienda de una planta, por lo que arrasó con cuatro domicilios.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quien también sobrevoló la zona, informó que hay cuatro viviendas dañadas y una de ellas está “completamente destruida”.

Se informó también que hay daños a cultivos y está en riesgo una toma de agua que permite el abastecimiento de agua para esa región.

Calvimontes explicó que la llegada de mazamorra era “impredecible” en Tumpeca, debido a que se suscitó por una quebrada que no suele presentar caudales de agua.

El viceministro señaló que se trata de un fenómeno que se está evidenciando en lugares donde antes no se registraban daños por las lluvias y citó el caso de poblaciones aledañas al lago Poopó, en Oruro, donde reportaron inundaciones en los últimos días, y la zona de los Cintis en Chuquisaca, que también resultó afectada por riadas.

Agregó que en “lugares tradicionales” como los Yungas de La Paz, el Trópico de Cochabamba o Beni no están reportando afectaciones por las lluvias, por lo que atribuyó esta situación al cambio climático.

En contacto con un medio local, el jefe de Riesgos de la Gobernación de Chuquisaca, Lidio Chavarría, reportó que hay 50 personas buscando a los dos desaparecidos, las mismas que están divididas en dos grupos: uno encargado de la búsqueda de los dos desaparecidos por la mazamorra y el otro con la función de desalojar una de las viviendas afectadas.

Una de las personas desaparecidas se llama Eulogia Picha, tiene 61 años y estaba en su casa con su nieto de 10 cuando la mazamorra se llevó su vivienda con ellos adentro. Su hija, Giovanna, estaba desesperada sin saber qué ocurrió con sus familiares. “Me he enterado de lo que ocurrió. He venido hace tres días y yo tenía que venir para acompañarla a cobrar su bono. La he dejado sanita esa vez”, contaba Giovanna.

Su vecino Marcelino Miranda, consternado comentó a Correo del Sur que no le dio tiempo de alertar a estas personas cuando fue sorprendido por las aguas.

Los testimonios recogidos por los medios de comunicación durante la jornada de este jueves, reflejaban el lamento de los comunarios que perdieron sus cultivos y a dos de sus miembros.

Tumpeca, es una de las comunidades donde también solo viven las personas adultas mayores y niños, los jóvenes salieron en busca de trabajo a Sucre, Santa Cruz y a otras ciudades. Esa es la situación de los dos desaparecidos, los hijos de doña Eulogia viven en Sucre y solo van de visita a su lugar.



Las búsquedas de ambas personas continuarán este sábado por la mañana.

Tumpeca quedó sin energía eléctrica y sin acceso al camino carretero por unas horas y recién este jueves en la tarde comenzaron con los trabajos de reposición.



Muchas casas que están a las orillas del río todavía están en peligro si persiste la lluvia. La quebrada por donde vino el aluvión no representaba peligro para los comunarios porque la traía cantidad de agua como el río principal.



