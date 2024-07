"Me gustaría volver (a Bolivia)", dice el padre Miguel Gould Kincella, a sus 70 años de ordenación sacerdotal

El padre Miguel estuvo 60 años en Bolivia

El padre Miguel, quien actualmente reside en la casa central de los Maryknoll en Nueva York, Estados Unidos, recuerda con cariño su tiempo en Bolivia. "En celebración de mis 70 años del Sacerdocio Misionero Maryknoll, incluyendo 60 años en Bolivia, me gustaron mucho la gente a la que serví, a quienes considero hermanos, el clima tropical, y la parroquia rural donde viví durante 45 años", expresó.



Durante su misión en Bolivia, el padre Miguel vivió una vida llena de aventuras y servicio. Pilotando una avioneta, él visitaba regularmente las 32 comunidades a su cargo, llevando no solo la palabra de Dios, sino también apoyo y esperanza a los habitantes de estas zonas rurales. "Fue una alegría", recordó con emoción.



Su amor por la gente de Bolivia es palpable. "Me gustaría volver, sin duda", comentó, señalando su deseo de regresar a las tierras que considera su segundo hogar. "Todas las personas allí desempeñaron un papel real en mi misión. Ellos me ayudaron con sus oraciones y apoyo".