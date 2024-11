"Me secuestraron": Héctor Arce denuncia que fue aprehendido de forma ilegal

“Me interceptaron y, sin identificarse, me obstruyeron el paso, me empujaron y me llevaron al tercer piso contra mi voluntad. Esto no es una aprehensión, esto es un secuestro”, declaró.



El legislador también denunció que los involucrados intentaron “montar” una falsa orden de aprehensión. “He exigido conocer la denuncia y que se identifiquen, pero solo recibí silencio. Ante la llegada de los medios, se encerraron en una oficina sin dar explicaciones”, añadió.