“Me tenían vendado desde el momento en que me sacaron de mi casa”: liberan con vida al joven secuestrado en Chapare

"Por ahora no puedo hablar mucho porque estoy sicológicamente mal, pero donde estaba era un chaco, un monte, me tenían vendado desde el momento en que me han sacado de mi casa hasta las 4:00 de la madrugada de hoy, cuando me liberaron. No pude ver nada en estos tres días", contó el joven a los medios de prensa de Cochabamba.

Durante su secuestro, además de estar con los ojos vendado, señala que sus captores lo amenazaban de muerte. "Yo les pedía que, por favor, me dejen hablar con mi mamá para decirle que estaba bien, pero no me dejaban, solo me golpeaban y me decían: ‘Tu papá ha dicho a la prensa y a la Policía, te vamos a matar’. Solo me hablaban de matar y me pateaban la cabeza", relata.