Médico de Áñez afirma que debe ser internada en un centro de atención siquiátrica por el cuadro de depresión mayor

El intento de suicidio de la expresidenta Jeanine Áñez fue provocado por un cuadro de depresión mayor y que fue soslayado en la junta médica del viernes pasado, ahora lo que corresponde, por indicación médica, es la internación de la paciente, dijo el médico de la exmandataria, Fernando Pavel Angles.





“Los criterios de manejo de psiquiatría del DSM-5 para este tipo de depresión mayor corresponde, en primera instancia, la hospitalización en un centro de atención siquiátrica para iniciar tratamiento internada, no es mi juicio, son criterios médicos que se realizan desde el punto de vista siquiátrico a nivel mundial”, aclaró el galeno en una entrevista con Correo del Sur.





La expresidenta intentó quitarse la vida el fin de semana, lo que provocó una reacción inusual en el Gobierno, la familia, e incluso el Alto Comisionado de los Derechos Humanos que se hizo presente en el penal de Miraflores, donde guarda detención la exmandataria. Sin embargo, el Gobierno no cedió e insiste en que será atendida dentro el penal.





El galeno reveló que en la junta médica del viernes se analizó la presión arterial de la paciente y en segundo plano se tomó el tema de su depresión, la que había sido derivada a un especialista siquiatra, que estuvo en manos del Gobierno.





Ahora Pavel Angles, afirmó que se debe derivar a la paciente a un centro siquiátrico y controlar su situación las 24 horas, además de una medicación nueva para estos casos. Aclaró sin embargo, que será el especialista quien refrende este criterio clínico.





Por eso dijo que ahora se recomienda la internación en un centro médico, porque hasta el viernes el estado de Áñez era muy distinto al que padece ahora, incluso esa junta vio que no era necesario el cambio de medicación.





“Dentro de la patología de base no había mucho que modificar, en el sentido de que ya tenía un manejo de la hipertensión arterial, el asunto es que no se podía estandarizar un solo manejo debido a la fluctuación de su presión. Hay días en que tenía una presión de 140/90 otros 170/110 y a veces incluso 120/70, todo relacionado con el estado de estrés y anímico de la paciente, eso es lo que un poco ha complicado y se comentó en su momento, no se podía hacer un esquema único debido a las fluctuaciones”, añadió el doctor de cabecera de Áñez.





Reveló que desde un principio él sostuvo ante los médicos del Gobierno que era necesaria la internación, pero que la decisión fue otra.





Mientras, su hija Carolina Ribera lanzó un nuevo mensaje clamando porque su madre sea trasladada a un centro médico porque así amerita su salud, afirma, en su breve nota, que ella está dispuesta a ir presa a cambio de su madre.





“Mi corazón está roto. Pido que dejen que reciba atención especializada en una clínica, como amerita su estado físico y anímico. Ofrezco, a cambio, mi libertad”, señala el texto de su mensaje.





Relata que hoy pudo visitarla y dijo que ya no confía en el tipo de medicamentos que le están administrando y por eso prefiere no ingerirlos.





“No sé qué más pedir, solo recen. Hoy vi a mi madre somnolienta y decaída. Me dice que no sabe qué medicamentos le administran, pero ya no quiere tomarlos. Llora en mi pecho y me dice que está cansada y ya quiere morirse para no seguir siendo un problema para nosotros, sus hijos”, lamentó.