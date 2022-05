Médicos acatan paro de 24 horas en todo el país

Escucha esta nota aquí

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) ratificó el paro médico de 24 horas que se acatará este viernes en todo el sistema público y de la seguridad social del país, por lo que los servicios de consulta externa serán suspendidos y solo se atenderán los casos de emergencia.



El secretario general del Colegio Médico de Bolivia y portavoz del Consejo Nacional de Salud (Conasa), Freddy Fernández Rocabado, ratificó la medida que se asume ante la indiferencia del Ministerio de Salud a los pedidos para retomar el diálogo.



“La comisión nacional de salud, luego del análisis y el informe realizado con respecto a las notas enviadas al Ministerio que no han tenido respuesta, ha determinado ratificar las decisiones que se tomaron el 11 mayo en el consejo nacional”, informó Fernández.



“Debemos comunicar a la población que, lastimosamente, la atención a la población en los servicios de salud a nivel nacional no será normal este viernes”, prosiguió Fernández, al insistir que la medida responde a la falta de atención de las autoridades a la solicitud de reinstalar las mesas de diálogo sobre las demandas aquejan al sector.



El pasado 11 de mayo, el Conasa convocó al ministro del área, Jeyson Auza para un encuentro en Cochabamba. La ausencia de la autoridad fue considerada por los salubristas como un desplante. Aún así, remitieron nuevas cartas para pedir que se reestablezca el diálogo y se atiendan “las demandas históricas” de los profesionales en salud, señaló el titular del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea.



Entre las resoluciones del Conasa, además de la declaratoria de emergencia, rechazan el incremento salarial inversamente proporcional “por constituirse en injusto para el sector, por considerarse discriminatorio y no estar de acuerdo con las competencias de los profesionales y otro personal”.



Además, demandan la declaración de sector estratégico al sector salud, el reconocimiento de las profesiones de fisioterapia y kinesiología, sicología y fonoaudiología, al sistema de salud. Finalmente, exigen la nivelación salarial de enfermería, nutrición y dietética, trabajo social, fisioterapia y kinesiología, sicología y fonoaudiología.



Entre las demandas también está mejores condiciones para atender a los pacientes, más ahora cuando se ha confirmado la subvariante BA2 de ómicrom en el país y se viene una quinta ola de contagios.



La medida será movilizada, por lo que en Santa Cruz los mandiles blancos anuncian una marcha que llegará al centro cruceño.



El ministro de salud ha venido manifestado que el Gobierno está abierto al diálogo y ha pedido a los sectores que amenazan con medidas a dejar de lados los intereses sectoriales. “Instamos a los sectores que amenazan con movilizaciones a dejar de lado el interés sectorial y asumir la misma responsabilidad que han asumido los trabajadores de salud pública, con quienes hemos encontrado consensos”, señaló Auza la semana pasada.



EN SANTA CRUZ | En cumplimiento a las determinaciones del Conasa, el Consejo Departamental de Salud (Codesa) emitió un comunicado para convocar al personal de los establecimientos de salud del sistema público y de la seguridad a acatar el paro decretado por el Conasa.



SERVICIOS DE EMERGENCIAS | El Codesa también insta a los médicos y profesionales de salud a reforzar los servicios de emergencia para no dejar sin atención a la población.



