Médicos anuncian paro de 48 horas desde este jueves y el Gobierno advierte con sanciones a los que acaten

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, informó que el sector determinó realizar un paro de 48 horas este jueves y viernes, 2 y 3 de junio, debido a que el ministro de Salud, Jeyson Auza, "no ha convocado a diálogo para atender su pliego petitorio".

“Lastimosamente tenemos una autoridad que le miente al país, que le miente los bolivianos, que le miente al presidente, falta a su palabra, indicando que nos iba a convocar el 29 de abril y hasta ahora no hay ninguna convocatoria. Por lo tanto, esta medida que se va a llevar adelante, pues se debe a esa intransigencia que tiene el ministro de Salud con los médicos”, afirmó Larrea.

Aseguró que los galenos tienen voluntad de dialogar, pero eso no prospera. “No somos de quinta categoría, no porque no seamos de su instrumento de cambio vamos a permitir que se maltrate al sector”, agregó.

Gobierno advierte con sanciones

Por su parte, el ministro Auza exhortó este domingo a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia a “no manipular información en desmedro de la salud del pueblo boliviano” y recordó que su despacho está abierto en todo momento al diálogo.

"A algunos malos dirigentes del Colegio Médico, y aclarar no estoy hablando de la institucionalidad (…), queremos decirles que no manipulen la información y no se atrevan a decir que están luchando por la salud del pueblo boliviano cuando están afectando el derecho a la salud de ese pueblo", indicó la autoridad.

Auza enfatizó que no escuchará posiciones intransigentes y políticas porque el pedido de abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria sería atentar contra la salud y la vida de los bolivianos, y advirtió que se aplicarán sanciones para los galenos que acaten la medida.

“Lo vamos a decir muy claro, se va a sancionar a todos aquellos profesionales que acaten paros injustificados. En el último paro se ha registrado un 93% de normalidad y solo el restante acató el paro, ellos van a recibir la sanción y el descuento correspondiente”, aseveró Auza en entrevista con Bolivia Tv.

Al respecto, Larrea expresó que no existen esas sanciones cuando protestan sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Ya no vamos a tolerar el maltrato a los profesionales y convocamos a las universidades, aquellas formadoras de recursos humanos, a sumarse a estas medidas, porque los más lastimados van a ser los profesionales en este país. No sirve ser profesional porque el profesional es el peor maltratado en este país”, finalizó el presidente del Colegio Médico.

Antecedentes

El pasado 11 de mayo, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) convocó al ministro Auza para un encuentro en Cochabamba. La ausencia de la autoridad fue considerada por los salubristas como un desplante. Aún así, remitieron nuevas cartas para pedir que se reestablezca el diálogo y se atiendan “las demandas históricas” de los profesionales en salud.

El 20 de este mes se llevó a cabo un paro de 24 horas ante la indiferencia del Ministerio de Salud a los pedidos para retomar el diálogo. Auza aseguró que solo un grupo reducido de galenos acató esa medida de protesta.