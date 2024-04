Médicos ratifican paro nacional de 48 horas desde este miércoles en rechazo a la jubilación forzosa

La medida implica la suspensión de la consulta externa en los tres niveles de salud y la movilización del personal médico a las calles. "Se va a tratar de reforzar a las emergencias con todo el personal que sea disponible", agregó.



Ovando lamentó que el gobierno no haya dado respuesta a las demandas del sector salud, pese a las diferentes medidas de protesta que se han llevado a cabo, como marchas, bloqueos, vigilias y paros.



"No se trata de quién da su brazo a torcer, nosotros hemos demostrado técnicamente que no tenemos las condiciones para atender. Ahora pretenden jubilarnos a los pocos profesionales y a los formadores de nuevos especialistas", dijo.



La dirigente del Fesirmes acusó al gobierno de ir en contra de la salud de la población al pretender jubilar a los profesionales médicos a los 65 años.



"Este proyecto de ley demuestra que el gobierno va en contra de la salud, no en contra del sector, en contra de la población y los pocos profesionales que tiene y capaces para atender en los hospitales", enfatizó.



Ovando exigió a los diputados que escuchen al pueblo y recapaciten sobre este proyecto de ley.



"Pretendemos que ellos recapaciten, presenten, si tienen que presentarlo en la Cámara de Diputados, pero esto vaya de nuevo para revisión, para que nosotros podamos presentar nuevamente nuestro proyecto, y sean todas las observaciones tomadas en cuenta para poder ser promulgado", dijo.



El proyecto de ley de modificación de la Ley de Pensiones establece la jubilación a los 65 años de edad. En caso de que los asegurados quieran seguir trabajando, deberán someterse a un examen médico de aptitud física y mental en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional.