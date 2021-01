Médicos tarijeños desconfían de la vacuna rusa Sputnik V y piden vacuna autorizada por la OMS

Escucha esta nota aquí

En el Colegio Departamental de Médicos de Tarija ha generado desconfianza la vacuna rusa Sputnik V y piden al Ministerio de Salud adquirir otras vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El presidente de ese ente colegiado, Jaime Márquez, dijo que existen susceptibilidades debido a que no fue probada antes en personas para determinar su eficacia y seguridad.



“No se hicieron los ensayos clínicos de la llamada fase 3 del desarrollo de una vacuna. Por eso existen dudas, además no se puede vacunar a menores de 18 ni mayores de 60 años”, comentó Márquez.



A su criterio, el Gobierno boliviano, aparentemente, quiere anteponer el tema geopolítico en lugar de la salud por la adquisición de las vacunas rusas.



La Gobernación y Alcaldía de Tarija continúan en sus gestiones para la compra de vacunas contra el Covid-19 de otros proveedores extranjeros para inmunizar a grupos de mayor riesgo, al margen del acuerdo que tiene el gobierno de Luis Arce con Rusia.



“Con esto no se busca competir ni sustituir el plan de vacunación que tiene el Ministerio de Salud, sino más bien de complementar”, aclaró el gobernador Adrián Oliva.



Las gestiones están encaminadas para concretar la compra de la vacuna de la Universidad Oxford y de la empresa china Sinovac, además no descartan de un tercer proveedor.



Márquez afirmó que las vacunas de Oxford, Pfizer y Coronavac son las más confiables para la inmunización porque cumplieron con las fases experimentales en personas para conocer sus bondades y complicaciones.



“Considero que el Gobierno no debe apresurarse con la vacuna rusa y más bien ver las otras opciones para llevar adelante el plan de vacunación contra la pandemia”, reiteró el médico.