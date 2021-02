Médicos y Gobierno negocian para evitar el paro nacional de este lunes 1 de febrero

Escucha esta nota aquí

"Quiero reiterar la predisposición del Estado, a través de esta cartera ministerial, para solucionar cualquier conflicto, en base al diálogo y la concertación, anteponiendo la salud del pueblo boliviano, bien mayor de la patria, ante cualquier posición personal y política", dice la misiva de Jeyson Auza, ministro de Salud, a Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia.

La reunión fue convocada para este domingo 31 de enero, a las 19:00, aunque inició con retraso, con el objetivo de llegar a un acuerdo que evite el paro nacional anunciado por el sector salud, inconforme con la Ley 085/2020-2021, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y que tendría que ser aprobada este lunes 1 de febrero en Senadores.

La entidad matriz de los profesionales de Medicina exige la anulación de varios artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria 085/2020-2021, como el número 29, que impide el derecho a la protesta. También cuestiona el artículo 28, que abre la posibilidad a la contratación de profesionales que hubieran concluido sus estudios en el extranjero.

Del mismo modo, están en la mira los artículos 27, de cláusula de confidencialidad; 22, sobre excepcionalidad en el ejercicio de competencias, que faculta al Gobierno central a ejercer las competencias de las entidades territoriales autónomas; y los artículos 7 y 8, de conformación del Consejo Nacional Estratégico de Emergencia, que excluye a gobernaciones, municipios y médicos.

Antes que el Ministerio de Salud enviara la misiva, el Colegio Médico de Bolivia dirigió otra a David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Nacional, solicitándole una audiencia, también con la comisión de Salud, antes del tratamiento de la ley en Senadores.

Senado dice no usar la pandemia para política

El portal del Senado publicó que el presidente de esa cámara, Andrónico Rodríguez, exhortó a los partidos de oposición a no usar la pandemia y la salud del pueblo boliviano con fines políticos, asegurando que el proyecto de ley de emergencia sanitaria no establece el "ingreso de médicos cubanos" para reemplazar a médicos bolivianos, como aseguran varios sectores de la salud.



“El anteproyecto de ley más bien hace posible que profesionales especializados en cualquier país del extranjero (incluso compatriotas) puedan venir a Bolivia a reforzar la lucha contra el Covid- 19”, señaló.



Rodríguez se refirió a que la normativa propuesta no atenta contra el derecho constitucional a la protesta de los médicos y que solo establece que, mientras haya emergencia, el servicio de salud no puede suspenderse.

