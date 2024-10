Medio español publica supuestas pruebas contra Evo Morales por abuso sexual a niñas durante su etapa como presidente

Justo después de que tuviera el bebé, según asevera El Debate, gran parte de la familia de la adolescente fue colocada en organismos estatales. "Su madre, Idelsa Pozo Saavedra, también militante masista, fue contratada como responsable de la Unidad de Género en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Uno de los hermanos fue fichado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y el otro, policía de profesión, fue ascendido a un cargo de alta dirección con un importante plus salarial en la ciudad de Potosí". Pero eso no es todo, porque "su padre, Emeterio Varas Mamani, con el que la joven cortó la relación tras comenzar a relacionarse con el expresidente, fue el único que siguió llevando la misma vida en un taller de reparación de motocicletas de Yacuiba, donde trabaja junto a su tercer hermano, condenado a 15 años de prohibición de salir del país por violar a una niña en el grado de tentativa, y con el que tampoco tiene contacto".

Algunas de las imágenes fueron tomadas en la residencia oficial de la presidencia de Bolivia, la residencia de San Jorge, en la planta 29 del edificio Casa Grande del Pueblo, que Evo hizo construir exclusivamente para poder tener más privacidad como jefe de Estado, o en su vivienda particular de Cochabamba.

El 18/5/20 la adolescente escribió: «Amor, buenas noches. Evito, recuerda que no dejaré nunca de pensar en ti. De desearte, de amarte, porque ya te has convertido en todo lo importante de mi vida»", revela el escrito de Entrambasaguas.

El 29/5/20: (...) «Mi Evito. Si algo quiero en esta vida es ser feliz contigo. Mi amor, no me digas con palabras lo que me puedes decir con besos cuando nos veamos», «Tú eres la razón por la que siempre voy a sonreír» y «¿Sabes, amor? Le doy gracias a Dios por ponerte a ti en mi camino y permitir ser feliz a tu lado para toda la vida. Te amo»".



También figura un vídeo en el que la adolescente le felicitaba un aniversario de novios: «Te deseo un feliz aniversario. El mes que viene estaremos juntos. Ha sido una trayectoria de cinco años juntos. Soy muy afortunada de tenerte. Te amo mucho», se la escucha decir. Este vídeo es clave porque acredita que cuando empezaron la relación ella tenía sólo 14 años.