Medios internacionales destacan esculturas de arena en Oruro

El trabajo comenzó en la madrugada del viernes bajo temperaturas bajas, cuenta el artista peruano Juan Chalco. “Es un encuentro no sólo espiritual, también desarrollamos conceptos y reflexiones. El arte no sólo es espiritualidad, trasciende a lo social. Hacemos cultura y el arte no tiene fronteras”, añadió Chalco, que representó a la Universidad de El Cusco, Perú.