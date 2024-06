Mejora la salud de Fabricano: “Ahora redoblare esfuerzos para seguir luchando por el país”

“ Redoblaré esfuerzos para retomar la lucha para mejorar la situación del país. Estoy seguro de que Dios me va dar fuerzas para seguir luchado, porque estoy mejor de salud gracias a su voluntad”, manifestó Fabricano en contacto telefónico con EL DEBER.

“Recibí ayuda muchas personas y les doy gracias a todos, porque gracias a ellos estoy mejor de salud. Hubo cadenas de oraciones, me llenaron de mensajes de aliento e incluso me mandaron un médico para que me atienda en mi casa”, destacó.