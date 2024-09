Mensaje de Arce no reduce la tensión y evistas esperan movilizar a 4.000 personas

El mensaje del presidente Luis Arce, quien retó a Evo Morales a reunirse con él para resolver la crisis interna del MAS y así evitar la convulsión, no redujo la tensión política. Los evistas ratificaron la marcha de protesta que partirá hoy desde Caracollo, un poblado ubicado a 200 kilómetros de La Paz, con al menos 4.000 personas.

En un mensaje televisado el domingo, el mandatario dijo que Evo se moviliza para “imponer su candidatura” y aseguró que no permitirá que ponga en riesgo la vida del pueblo con esa protesta. Fue la primera vez, en los tres años que lleva en el poder que Arce se refirió así al expresidente con quien trabajó 11 años como ministro.

La respuesta llegó a primera hora de ayer. Evo Morales, junto a dirigentes y asambleístas de su bloque, anticipó que será una “marcha histórica” porque se trata de “salvar a Bolivia”. Desde Cochabamba, varios portavoces evistas, aseguraron que sus demandas son por el encarecimiento de la canasta familiar. Eso sí, no pierden las esperanzas de que el mandatario invite a Morales y a todos sus dirigentes, incluso, aseguraron a EL DEBER que si son convocados a dialogar podrían suspender la marcha política.

Amenaza

Si hasta el 29 Arce no cumple las exigencias de Evo, los radicales iniciarán un bloqueo nacional de caminos desde el lunes 30 de septiembre, según sus demandas.

De hecho, Arce había señalado en su mensaje que esa era la intención de Evo. Incluso anticipó una huelga de hambre, y ayer los evistas no lo negaron , pero tampoco confirmaron ese plan.

Morales dijo ayer que Arce no está a la altura de su investidura porque “no solo está desesperado sino también está confundido” y manipula cuando le acusa de promover “un golpe de Estado”.

El vicepresidente del MAS evista, Gerardo García, dijo a EL DEBER que no quieren dar ningún golpe: “El golpista no hace peticiones, nosotros estamos pidiendo que atienda nuestras demandas”, dijo y agregó que si Arce los convoca a dialogar de forma oficial, ellos asistirán. “Si eso se da en el transcurso de la marcha, estoy seguro que van a asistir nuestros dirigentes y nuestro hermano Evo y todo el que sea convocado a sentarnos al diálogo”, dijo García.

El diputado Héctor Arce dijo que vio al mandatario muy “solo y abandonado” cuando dio su mensaje. “¿Por qué no estaba a su lado David Choquehuanca? ¿Por qué no estaba a su lado Juan Carlos Huarachi? ¿Por qué no estaban sus ministros?”, cuestionó y negó que se busque acortar el mandato.