Mercado afirma que recomendó a Jáuregui que solicite licencia ante proceso en su contra por pedir relaciones sexuales con adolescentes

“Personalmente le he pedido al diputado (Juan José Jáuregui) que pida licencia . Reiteramos, nosotros no vamos a proteger a ningún diputado que incurra en actos que tienen que ver con la ética parlamentaria”, dijo Mercado en su intervención en la sesión de Diputados.

En dicha instancia se cuestionó que hasta la fecha no se haya constituido una Comisión de Ética para procesar las faltas éticas de los diputados.

Desde que se conoció la denuncia penal contra Jáuregui por presunto acoso sexual, CC pidió que de una vez se conforme la Comisión de Ética , instancia que debió funcionar desde noviembre de 2022 junto a las otras comisiones y comités. Como no existe esta instancia legislativa, no hay dónde poner la denuncia contra Jáuregui.

El 26 de agosto, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que no comenzó la investigación por el caso de la denuncia de presunto acoso sexual contra Juan José Jáuregui, quien también funge como presidente de la Comisión de Constitución.

“Lastimosamente hasta la fecha no nos ha hecho conocer el Tribunal Departamental de Justicia la remisión por parte del juez de garantías. Nosotros no podemos investigar si no existe un control jurisdiccional”, dijo el fiscal Alave.