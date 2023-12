Mercado: "Coincido en que hay fricciones y dificultades en la Asamblea; no estoy de acuerdo en que haya una crisis en Bolivia"

En entrevista con EL DEBER Radio, Mercado indicó que, si bien no se pudo conformar la Comisión que se quedaría “de turno”, ello “no tiene nada que ver con el receso, sino con la nómina de quiénes debían ser los que se queden”. El parlamentario cuestionó que “aquellos legisladores que todo el año se dedicaron a obstruir”, en esa sesión en la que debía conformarse la comisión “se pusieron muy trabajadores”. L os acusó de no querer cumplir con la Constitución.

“El receso no estaba en consideración, porque no corresponde. Es como que usted diga: ‘Oiga, votaremos para ver si cumplimos los mandatos de los derechos constitucionales’. Eso no está sometido a votación, eso se cumple. Lo mismo pasa con el receso. Lo que sí estaba en votación era la creación de esa comisión. Y no quisieron, lamentablemente, esos mismos parlamentarios que siempre se han opuesto a todo. Una vez más cumplieron con su contubernio y sus acuerdos entre el ala conservadora del MAS y los grupos más radicales de la oposición”, sostuvo.