Mercado desconoce reglamento de Diputados y da por aprobada la ley del oro: "Esto es como en el cacho, lo que se ve se anota"

Las sesiones de la Cámara de Diputados se rigen por su reglamento de debates que en su artículo 109 establece que existen tres tipos de voto: afirmativo, negativo y en blanco, y si hubiera dudas “el cómputo de votos tomará en cuenta a los votos blancos”. Sin embargo, este artículo fue ignorado por Mercado quien dijo que, “los votos blancos, como ustedes saben, no son contabilizados, no cuentan ni para aprobar ni para rechazar”.