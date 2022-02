Mesa abogará por Áñez ante el relator de la ONU y entregará propuesta para reformar la justicia

Escucha esta nota aquí

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), anunció este viernes que abogará por Jeanine Áñez ante el relator de Naciones Unidas por la libertad de jueces y abogados, Diego García-Sayán.

La exautoridad nacional sostendrá una reunión virtual con el representante a las 19.45 y entregará una propuesta para cambiar estructuralmente la justicia, mediante la modificación de ocho artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), para establecer una nueva forma de elección de jueces e integrantes del Ministerio Público.

“De lo que hablamos es del momento más dramático y vergonzoso, momento en el que hemos tocado fondo, con una justicia completamente destruida y un Ministerio Público totalmente sometido. La señora Áñez es el ejemplo de ello, porque está secuestrada, porque no es otra cosa la prohibición tajante de visitas que no sean de su familia, cómo puede ser posible que no la puedan visitar otras personas”, reclamó el exmandatario.

El planteamiento de CC advierte la necesidad de un cambio urgente de todos los operadores de justicia y la modificación parcial de la Carta Magna, para que juristas de alto nivel y personalidades presenten una terna a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y luego la elaboración de dos planchas, que serán sometidas a referendo, para eliminar el factor político en la selección de jueces y fiscales.

La entrevista:





“Voy a abogar por el caso de Áñez, sus exministros, exjefes militares, exdirigentes cívicos. Ella simboliza a la segunda mujer presidenta constitucional, se trata de una presa política, la más relevante de América Latina, en ese contexto, le toca a la comunidad internacional y a Naciones Unidas tomar cartas en el asunto”, agregó Mesa

Sostuvo que no hay forma para que el relator niegue que existe injerencia del Gobierno en la justicia y adelantó que un planteamiento correcto de García-Sayán tendrá un “impacto significativo” para que se acelere la construcción de una propuesta nacional de cambio de la administración judicial.

“Estamos hablando de un representante de Naciones Unidas, ya vino la GIEI, no estamos hablando de gente independiente, estamos hablando de un representante especial, pero un pronunciamiento correcto, representativo, eso tendrá un impacto significativo. Lo que nosotros tenemos que lograr es una propuesta nacional de cambio de la justicia, que sea consensuada”, complementó el opositor.