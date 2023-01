Mesa confiesa sentirse preocupado de ser implicado en el caso ‘Golpe I’ y lo califica como "un invento del MAS"

“Estoy preocupado, sin duda, p ero esa preocupación no hace que yo diferencie una cosa de la otra: mi caso personal es un caso político y yo estoy aquí, estoy en Bolivia, estoy en mi residencia permanente. Estaré siempre llano a asistir a cualquier convocatoria entendiendo que pueda existir una arbitrariedad esa naturaleza, pero no hay otro camino”, señaló Mesa.

“ Yo estaré dispuesto si me convocan a asistir y espero que eso no ocurra, porque no puede haber ningún tipo de argumento que justifique cualquier convocatoria de responsabilidad mía que no sea la de luchar por la democracia”, agregó.

Respecto a la movilización nacional prevista para la tarde de este martes en todo el país, Mesa descartó cualquier posibilidad de ser parte de la protesta. Explicó que no se debe a que no quiere participar, sino que, en caso de sumarse, caería en una equivocación, puesto que podría originarse una suerte de politización.

"Me parece un error politizar y electoralizar cualquier acción de protesta legítima y ciudadana. Sería un error de mi parte participar de la marcha no porque no tenga ganas de hacerlo, porque no quiero dar lugar a ningún equívoco. Mi presencia puede ser interpretada como una politización, como una intención de carácter electoralista que no tiene ningún sentido. Por supuesto (Camacho) cuenta con mi respaldo. Comunidad Ciudadana se solidariza y participa, pero sería un error de mi parte participar por esa razón", aclaró.