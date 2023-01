Mesa denuncia persecución política, recibe apoyo opositor y van contra los supremos

Nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serán llevados a juicio de responsabilidades por favorecer a un condenado de falsificación, David Moscoso Ruiz, cuyo caso le costó al país la suma de $us 43,6 millones. Mientras el ex Presidente, Carlos Mesa denunció persecución política, los opositores políticos expresaron su respaldo a esta nueva arremetida judicial.

En julio de 2021, Moscoso Ruiz logró que los nueve magistrados del TSJ anularan la sentencia de dos años que había recibido en 2009 en proceso abreviado. Según la sentencia, el entonces acusado se declaró culpable porque iba a ser enviado a prisión y una fianza de $us 300.000. Por esa razón optó por el juicio abreviado, acogerse luego a un perdón judicial y evitar de ese modo ir a prisión. 12 años después logró que el TSJ anule ese juicio abreviado.

La condena de Moscoso Ruiz, recuerda Mesa, se debe a la falsificación del acta de creación de la empresa Quiborax, que nació del acuerdo entre los 13 socios con la chilena Non Metallic Minerals para la explotación en el Salar de Uyuni. Añadió que el propio ex ministro Héctor Arce Zaconeta constató y publicó la culpabilidad del entonces acusado y este no le abrió proceso por calumnia.