Mesa exige que se termine con la “violación inadmisible de los derechos” de la expresidenta Áñez

El expresidente Carlos Mesa exige que se termine con la “violación inadmisible de los derechos” de Jeanine Áñez, quien ayer fue evacuada al Hospital del Tórax, para ser sometida a una evaluación cardiológica.

Mediante un escrito, el también jefe de Comunidad Ciudadana (CC) expresó su preocupación por el evidente deterioro de la salud de la exmandataria, que permanece detenida preventivamente desde marzo por el caso de supuesto “golpe de Estado”.

“Como ciudadano, expresidente de Bolivia y presidente de Comunidad Ciudadana, alzo la voz para exigir que se termine con esta violación inadmisible de los derechos de la ciudadana y expresidenta Jeanine Áñez”, señaló Mesa.

Un informe de Régimen Penitenciario indica que la exmandataria padece de hipertensión y un síndrome ansioso depresivo, por lo que continuará recibiendo medicación. En el trascurso de esta jornada se le tomarán más exámenes dentro del mismo penal.

“Los derechos inalienables e imprescriptibles a garantizar su dignidad, proteger su salud, a no ser sometida a torturas ni tratos inhumanos, presumir su inocencia y guardar el respeto a su condición de mujer, exmandataria y exrepresentante de su departamento, han sido vulnerados y no le asiste ninguna protección de quienes tienen mandato y compromiso de velar por su cumplimiento”, denuncia Mesa.

El exjefe de Estado también reprocha el silencio de quienes en su momento apoyaban la administración transitoria de Áñez. “Hoy, muchos de quienes la vitorearon y la ensalzaron sin límites cuando ocupó la presidencia prefieren callar o, peor, apelan al conocido expediente de ‘si te he visto, no me acuerdo'”, advierte.