Mesa insta a recuperar la Defensoría del Pueblo y John Arandia descarta volver a postularse

Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), instó este miércoles a recuperar la Defensoría del Pueblo, cuando al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se inició la sesión en la que se debatirá el reglamento de selección.

Mediante su cuenta en Twitter, el expresidente denunció que David Tezanos, que desempeñó el cargo más de dos años, y Nadia Cruz, interina por más de tres gestiones, se dedicaron a abogar por el MAS y no por la ciudadanía.

“El aumento exponencial de la violación de #DDHH en Bolivia se debe también a la inacción y obsecuencia de la Defensoría del Pueblo que en las gestiones de Tezanos Pinto y Nadia Cruz se dedicó a defender al MAS y no al Pueblo. Debemos recuperar esa institución para los bolivianos”, posteó.

Ahora comienzan a surgir nombres de posibles aspirantes, como Manuel Morales, representante del Conade; María Galindo, activista de ‘Mujeres Creando’; o Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Al respecto, John Arandia, comunicador, admitió que se preparaba para volver a presentarse, tal como lo hizo en 2016, pero lo descartó debido a que considera que existen muchas contradicciones en la elección al interior de la Asamblea. Prefiere evitar que se manosee su nombre.

“Me he estado preparando el año pasado para poder presentarme a la Defensoría del Pueblo, pero no estoy dispuesto definitivamente a que se manosee mi nombre como se lo hizo en una anterior oportunidad y creo que hay ciertos criterios que no cuadran en la elección de un defensor del Pueblo, porque debe fiscalizar el poder, porque es el poder el que viola los derechos humanos, pero resulta que el defensor del Pueblo va a ser elegido por el poder”, afirmó.

Sostuvo que, “aunque traten de hacer ver la elección como totalmente transparente, hay nomás interese políticos por debajo”, porque “ponen cualquier excusa para que varios nombres sean desechados, por hablar el idioma originario, por ejemplo, es una muy buena intención para revalorizar nuestra cultura, pero es un arma política para denostar a quien es contrario”.

