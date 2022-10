Mesa pide sensatez a Arce para demostrarle al país que es un estadista y no un “tecnócrata mezquino”

“La discusión no tiene sentido si tu interpretas la lógica del Gobierno, que quiere plantear esto como un triunfo o una derrota, como si se enfrentara al liderazgo cruceño, está demostrando que su miopía no comprende que el planteamiento de Santa Cruz no es un capricho , el 2023 está planteado con lógica, de tiempos, para que las consecuencias del censo puedan aplicarse oportunamente”, remarcó.

“Se ha convertido en un tic, cada vez que hay un problema, el Gobierno o su sombra, Evo Morales, apelan a decir desestabilización o “golpe”, en este caso, la coherencia del pedido de Santa Cruz es incontrastable, no es un capricho, lo que el Gobierno debe entender es que no se trata de ganar o perder, se trata de responderle a Bolivia que, si se retrasa, el no poder dar resultados ni aplicación nos llevará a lo que el Gobierno quería con postergar el censo, no tener resultados ni aplicación antes de 2025”, dijo.