Mesa, Tuto y Doria Medina se reunieron con Camacho, por separado, para hablar de elecciones

Sin embargo, Carlos Mesa no fue el único líder que visitó a Camacho, también lo hizo Samuel Doria Medina, que del mismo modo anunció la presentación de su plan económico para sacar al país de la crisis económica que no puede solucionar el gobierno de Arce.

“Hemos hablado con Luis Fernando Camacho, he hablado con Carlos Mesa, he hablado con Vicente Cuéllar, he hablado con la gente de Tuto, todos coinciden en que habrá que ver el mecanismo más adecuado que es consultarle a la gente; podrá ser una encuesta, dos, tres... aquí lo importante no es el instrumento, lo más importante es la voluntad política de decir, ‘perfecto, vemos quién es el que tiene más apoyo' y el que tiene más apoyo es el candidato”, declaró el empresario.