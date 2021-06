“Mi coronel, por favor ayúdeme, estoy aquí botado como un perro y con covid”: Gobierno deslinda responsabilidades en la muerte de un policía

Escucha esta nota aquí

La muerte del suboficial Víctor Hugo Montaño a causa del Covid-19 pone en evidencia algunas falencias en el cuidado de los enfermos con este virus dentro de la Policía Boliviana. Los familiares de Montaño denunciaron que fue abandonado a su suerte y sin supervisión médica; sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó estos extremos y dijo que el efectivo murió luego de abandonar el centro de aislamiento de la Policía.



“Mi coronel buenas tardes, por favor ayúdeme, estoy aquí botado como un perro; estoy con covid lejos de mis familias, mis hijos. Ayúdeme, yo no he hecho daño a nadie (…) por qué me han cambiado, yo he estado en el Beni dos años, ahora dos años me han destinado a Tarija”, dice llorando Víctor Hugo, en un video que se hizo viral luego de que perdiera la vida.

¿Dinero a cambio de destinos?



El hijo del suboficial fallecido, Amilcar Montaño, lamentó que a su padre lo hayan destinado de Cochabamba a Tarija hace 45 días, lo que impidió que pueda estar bajo el cuidado de sus familiares. Añadió que existen otros efectivos que también fueron alejados de sus familias y enviados a Pando o Potosí, como represalia por el repliegue policial realizado en 2019, que apoyó las protestas ciudadanas que denunciaban fraude del MAS y que orillaron a Evo Morales a renunciar a la Presidencia y salir del país en un avión que el presidente de México le envió al Chapare.



“No fue la primera vez que mi papá me dijo que le querían cobrar dinero (para que no lo cambiaran de destino). Ya cuando lo cambiaron de destino a Beni, me dijo que le pidieron 1.800 dólares”, recordó Amilcar. Además, indicó que cuando le informaron que lo enviarían a Tarija, se presentó a la Paz para pedir que no destinen lejos de su hogar; sin embargo, le “exigieron 3.000 dólares para cumplir su solicitud”.



De acuerdo informe emitido por la Dirección Departamental de la Policía de Tarija, el suboficial Víctor Hugo Montaño residía en la Estación Policial Integral (EPI) Senac. Fue aislado el 3 de junio, en un centro para enfermos con Covid-19 del Comando Departamental. Sin embargo, un día después, Víctor Hugo decidió aislarse manera voluntaria en una vivienda de su hijo Rodrigo Montaño, por lo que habría abandonado el centro de aislamiento de la Policía. Luego perdió la vida el 10 de junio.



“Lo primero que voy a hacer es desmentir lo que dijeron en el Comando Departamental de la Policía de Tarija. Tratan de hacernos ver como mentirosos a los familiares, yo no firmé nada y lo voy a demostrar (…). Lo que causó la muerte de mi padre es la falta de atención médica en la primera fase de la enfermedad, que ha provocado una inflamación en el pulmón. No pueden decir que ese aislamiento era el adecuado”, dijo Amilcar, al referirse sobre el informe que dio la Policía.

La versión del ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, lamentó la muerte del efectivo policial, pero -según su versión- señaló que recibió los cuidados necesarios cuando se encontraba en el centro de aislamiento del Comando de Tarija, y que su fallecimiento se dio después de retirarse de este lugar.



“Es lamentable que hayamos perdido la vida de otro efectivo policial al interior de la institución del verde olivo; sin embargo, debemos manifestar que este efectivo habría sido internado en un centro de aislamiento, donde se aíslan policías, no obstante, el hijo de esta persona lo habría retirado al día siguiente”, manifestó la autoridad.



Del Castillo señaló que el suboficial se había trasladado al departamento de Cochabamba, luego de abandonar el centro de aislamiento donde se encontraba y se perdió el control de salud que se le venía siguiendo



