Miembro de la comisión de licitación de la ABC dice que empresa china fue favorecida

Relató que esa mañana recibió otra llamada de William Mamani, quien le preguntó qué observaciones tenía de la empresa Chec, “si podía ganar o no la adjudicación. Le hice conocer las observaciones que tenía esta empresa en su propuesta técnica”.

Confesó que el 6 de enero de 2022, cuando ya se había adjudicado el trabajo a Chec, William Mamani lo llamó de un celular desconocido para que se reúnan en la residencial Bolivia, de Sucre. “Me da una contraseña para que ingrese a la habitación. La contraseña era Pollo. Ingreso con un señor gordito de chamarra negra, de estatura 1,70 metros más o menos, luego entran dos personas, uno de ellos era de lentes, blancón y el otro tenía acento camba. Me reuní durante tres minutos, le dije que en la propuesta técnica había errores en dos páginas, nada más y me retiré de la habitación”.