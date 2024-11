Militantes visualizan otro partido para ir a elecciones con Evo a la cabeza y renunciar colectivamente al MAS

Aunque los abogados del MAS adelantaron que no aceptarán a la primera notificación la entrega de la sigla a los arcistas, las bases y algunos dirigentes ya visualizaron la posibilidad de formar otro partido rápidamente y preparase para las elecciones generales 2025. Mientras el líder masista, el expresidente Evo Morales llamó a no desmoralizarse y seguir unidos.

“Esto se repite, no hay por qué desmoralizarse, compañeras compañeros, a las nuevas generaciones, antes no era cuestión de sigla, ahora tampoco es cuestión de sigla, no es sencillo socializar tampoco, pero, avanzamos y avanzamos”, arengó Morales en una inusual aparición radial la mañana de este miércoles.