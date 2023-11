Militar asegura que Marset “no es el capo que dice ser”, mientras que Evo cree que el Gobierno protegió al narcotraficante

Jorge Santistevan, militar en servicio pasivo y analista, cree que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset no es el capo que dice ser, y que su entrega o captura es cuestión de tiempo.

Las declaraciones de Santistevan fueron hechas horas antes de que un canal uruguayo, que entrevistó a Marset, difunda la anunciada entrevista. Para las 19:45 (hora boliviana) fue anunciada la difusión de la entrevista a Marset por el canal 4 de Uruguay.



Para Jorge Santistevan, las apariciones recurrentes de Sebastián Marset denotan que " no es el capo de capos, el jefe de jefes, está protegido por una mafia más grande. Un jefe que no conocemos, de manera que los contactos que hace para mantener enlace y vínculos con medios de comunicación, la reserva con la que gestionó esa entrevista, burlando los controles de seguridad de dos países, con un medio y una periodista, muestra que se hizo un trabajo bien hecho, pero no únicamente por él sino por una mafia bien organizada".

Señaló que, normalmente. narcotraficantes como Marset "forman parte de una organización transnacional. Él, en sus cortos años de vida, no tuvo la suficiente carrera para acaparar un poder regional por encima de los cárteles de México. Además, cuando la mafia permeó niveles políticos muy altos, principalmente en Uruguay, Paraguay y Bolivia, obviamente tiene mucho qué decir y cuenta con formas de protegerse".

Otro punto que señala Santistevan es que no es en vano que Marset se dirija de forma tan agresiva contra el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. "Aquí hay una especie de vendetta, una venganza principalmente contra autoridades de Gobierno y que involucran al Poder Ejecutivo por algún motivo. Las razones las debe conocer sólo él y eso demuestra que habían vínculos", dijo.

Santistevan también señaló que personas involucradas en la protección de este delincuente uruguayo debieran ser apartada de sus cargo e investigadas "de inmediato", como ocurrió en Uruguay.

Familia





Por otro lado, Santistevan aseguró que a Marset lo motiva el hecho de ser una persona muy apegada a su familia, a diferencia de otros capos y narcos mexicanos y colombianos, "15 hijos, 30 hijos a quienes sustentaban. Eso lo mueve a pensar que los pasos que puede dar ahora a cambio de la protección de su familia, mantenerla segura, y eso podría conducir a una entrega pactada".

El analista acotó que Marset "ha desafiado a las autoridades de Bolivia, Uruguay, Paraguay y de otros países".

Santistevan está convencido de que Sebastián Marset tuvo protección, porque "sobornó gobiernos. La DEA estadounidense no dejará pasar este tema, tampoco las policías de Paraguay y Uruguay. Cuando hay un narco que pone en ridículo al sistema policial internacional, la eficiencia de su captura crece, y supera la voluntad política. O se entrega por la seguridad de su familia, o será capturado tarde o temprano".

Recordó que no hubo un sólo jefe del narco cuya imagen se haya hecho pública, que haya logrado permanecer en la clandestinidad sin ser capturado o muerto por acción de las autoridades de sus países. "Ahí tenemos los casos de Pablo Escobar Gaviria, El Chapo Guzmán, y el hombre que más años logró fugar de la justicia cayó hace algunos años atrás, me refiero al mexicano Rafael Caro Quinteros, a quien lo agarraron cuando estaba cerca de los 80 años, pese a que se escabulló durante décadas.



También citó el caso del rey de la cocaína boliviano, Roberto Suárez, quien enfermó, estuvo encarcelado y murió en un hospital militar".

Evo Morales vuelve a criticar al Gobierno

Otra persona que se refirió a Marset este domingo fue Evo Morales, líder del MAS, quien aprovechó para lanzar su artillería contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo a quien llama 'Sonia', y criticó al Gobierno por no lograr la captura de Marset, quien durante varios años vivió en Bolivia. Es más, Morales cree que gente del Gobierno boliviano ha brindado protección al narcotraficante uruguayo y su familia.

En su programa semanal, Morales se refirió a la entrevista con Marset. "Yo escuché por los medios de comunicación, en Uruguay, que por un pasaporte pagó $us 10 millones, y los ministros involucrados volaron, los destituyeron. Me imagino que aquí, en Bolivia, no sólo (pagó) por el pasaporte, sino por la estadía, la protección de meses, de años, jugando fútbol, ¿cuánto habrá costado? Sospechosamente, detuvieron a algunos integrantes de su equipo y ahora todos están detenidos. Es otra prueba de la protección al narcotráfico y de ayuda a Marset".

El expresidente se refirió al ministro Eduardo del Castillo, con el sobrenombre de Sonia. "Pobre Sonia, es objeto de burla. Nos dan lástimas algunos ministros. Y el Gobierno que no toma cartas en el asunto. Eso significa que el Gobierno está metido, pues, ¿cómo no va a poner orden? ¿No hay autoridad? (...) Él (Luis Arce) está avalando a esta clase de ministros como este apodado 'Sonia', sin autoridad. Policías que me visitaron me dijeron que no hay mando. El cabildo le ha pedido cambio de gabinete, y no pasa nada", aseveró.

El sábado circuló por redes sociales supuestos audios de Marset atacando al ministro Del Castillo. “Lo veo bastante preocupado señor ministro Del Castillo. Muy preocupado lo veo; ¿está con miedo de lo que pueda decir (...) preocupado, preocupado? No esperó ni siquiera al programa del domingo, ya está diciendo que estoy acostumbrado a mentir. Usted es un cínico mentiroso, espere el programa y después se defiende”, expresa Marset mediante el audio.

“Usted es muy burro. ¿A usted le parece que me puedo sentir acorralado y traer a una periodista a hacerme una entrevista? No sabe ni lo que dice, está con miedo, se siente su miedo. Tiene miedo, por algo lo tiene”, asegura en el supuesto audio.

Lo que respondió Del Castillo

La autoridad aludida pidió que se indague quién financió la entrevista de Marset a tiempo de señalar que él no tiene miedo de los delincuentes.

"Con carácter previo considero que todo el pueblo boliviano y en realidad todos los pueblos de la región debemos hacernos una pregunta: ¿quién financió esta entrevista?, ¿cuál es el objetivo? y ¿a quién quiere lavar la cara este narcotraficante? Obviamente no va a lavar la cara al Estado Plurinacional ni a sus autoridades porque somos el gobierno que más afectó su patrimonio, desbaratamos su organización criminal y el gobierno que le ha quitado la paz. Por eso sabemos que a quien más tratará de desprestigiar es a nuestro país, porque descubrimos sus múltiples identidades que eran utilizadas para viajar, no solamente por la región sino por el mundo", dijo el ministro Del Castillo este domingo.

Adelantó que, en la entrevista, Sebastián Marset "lavará la cara a algunas personas y todo recaerá sobre nosotros porque afectamos no solamente los intereses de una persona, sino del primer, segundo, tercer, cuarto integrante de esta organización que ya se encuentran detenidos en Bolivia pese a que un juez, por móviles económicos, trató de liberarlos".

Aseguró que, "de acuerdo con los informes preliminares que recibimos de países de la región, esta entrevista se habría realizado en Paraguay".

Recordó que en Bolivia hay una investigación en curso sobre "supuesta protección que se hubiera dado a Marset, pero este delincuente está acostumbrado a mentir. Qué podemos esperar de una persona que ha falsificado varias veces su identidad, y no solo la de él sino la de sus hijos. Qué podemos esperar de una persona que traslada a sus hijos de uno territorio a otro. No es un buen padre, aún más, si es un narcotraficante nada podemos creer de él".

Repitió que Marset tiene miedo y por eso no se presenta ante las autoridades. "No va a Uruguay, Paraguay, Brasil, no viene a Bolivia, sólo él tiene miedo de sentarse ante la justicia y contar su verdad. No tiene que buscar periodistas, financiamiento de algunas personas externas para pagar por una entrevista. Si no tiene miedo, lo que debe hacer es acudir ante un juez y que determine si es culpable o no por todos los delitos por los que es investigado en este país: legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico. No olvidemos que en Paraguay está vinculado con el asesinato de un fiscal que perdió la vida en Colombia".

