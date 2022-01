Militares del caso 'Golpe II' identifican a los que colocaron la banda presidencial a Áñez

Escucha esta nota aquí

Un general, un teniente coronel y un capitán de fragata fueron identificados como los militares que impusieron la banda presidencial a Jeanine Áñez. Mientras que los jefes militares acusados en el caso 'Golpe II', a través de su abogado, Eusebio Vera, cuestionaron a la Fiscalía del porqué no están investigados en el proceso.





“La ejecución de esos actos tienen nombre y apellido y están claramente identificados y deberían haber estado en estas investigaciones ¿Por qué no están? ¿Por qué no está acusado el general Miltón Navia? ¿Por qué no está acusado el coronel Rolando Gallardo y el capitán de Fragata Amilcar Rioja? Quienes acomodaron los símbolos patrios a la señora Añez. ¿los fiscales se parcializaron con ellos? ¿o que pretenden los fiscales? Los fiscales están beneficiando a quienes realmente cometieron los delitos por los cuales nos acusan”, señala el memorial del almirante Palmiro Gonzalo Jarjury Rada.





La Fiscalía de La Paz, presentó la acusación formal contra de la expresidenta, Jeanine Áñez y contra ocho jefes militares del Alto Mando quienes estuvieron a cargo de las FFAA hasta el 11 de noviembre de 2019. Los ahora acusados rechazaron la postura del Ministerio Público, detallando la participación de sus tres camaradas.





“Debemos recordar que los hechos de octubre y noviembre del año 2019 tienen una génesis, tienen un culpable y esos culpables no somos los componentes de las Fuerzas Armadas”, señala el memorial.





Desde su perspectiva, la protección de la investidura de un gobierno legalmente electo correspondía al general Willams Carlos Kaliman Romero, en su calidad de la más alta autoridad militar y por ser la máxima autoridad ejecutiva (MAE) relatan en su memorial.





Los dos militares son acusados de incumplimiento de deberes y, según la Fiscalía, debieron proteger el mandato de Morales, pero ellos retrucaron que esa era responsabilidad del comandante en jefe de las FFAA.





Además, aclararon que ellos no forman parte del Alto Mando Militar, tal como prevé la acusación del Ministerio Público.

