Mineros auríferos rompen el diálogo con el Gobierno y La Paz continúa bloqueada

Los mineros auríferos rompieron ayer el diálogo con el Gobierno y no lograron negociar un nuevo régimen tributario. Ante este panorama, d ecidieron radicalizar las medidas de presión y fortalecer el bloqueo de mil esquinas en la sede de Gobierno.

“Se ha roto el diálogo porque no llegamos al acuerdo que nosotros esperábamos. Hemos sido tolerantes y esto no puede afectar a la economía de nuestros compañeros. El único punto que tocamos es el régimen tributario, nos quieren hacer pagar una alícuota muy alta, del 5%; nosotros planteamos el 4,5%. No nos vamos a mover de La Paz, vamos a masificar”, informó el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), René Butrón.