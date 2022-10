Mineros se enfrentan a su ejecutivo y lo tildan de sumiso y tardío por demanda de Colquiri

“(Juan Carlos Huarachi) está sumiso, claro, no acepta la crítica constructiva que tenemos los compañeros trabajadores. Hacer notar un error que están cometiendo no es delito, más bien creemos que entre la clase trabajadora, más que todo en el ámbito sindical, siempre tiene que haber críticas constructivas para estar unidos y así luchar por nuestros intereses”, declaró el secretario general de este sindicato, Joaquín Mamani.

Desde el miércoles 28 de septiembre los trabajadores de este centro minero salieron a bloquear la carretera La Paz-Oruro demandando la abrogación del decreto 4783 que manda a que las empresas estatales remitan al Tesoro General de la Nación (TGN) las utilidades que logren y que ese dinero sea utilizado en proyectos productivos o en el pago de bonos sociales, aspecto que fue rechazado por los trabajadores. Hasta ese momento, el máximo ejecutivo de la Central Obrera Bolivia, Juan Carlos Huarachi, no se había pronunciado, y lo hizo este lunes, cuando ya el Gobierno había anunciado la decisión de abrogar el polémico decreto.

Mamani dijo que ellos realizaron su propio análisis del decreto y concluyeron que era atentatorio a los intereses de la empresa minera porque consideran que el TGN no devolverá el dinero que sea remitido a sus cuentas y defendió el hecho de que esta empresa siempre aportó a la política social del Gobierno de Luis Arce.

“Lamentablemente hay ciertos vacíos, el ministro decía que nosotros no hemos querido entrar en una discusión del contenido del decreto y nos acusa de que Colquiri no quiere compartir sus ganancias.Totalmente falso, nosotros siempre hemos aportado cada año, este decreto no es nuevo, ya hay ley para que aportemos y aportamos”, dijo Mamani.