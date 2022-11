Ministerio de Desarrollo Rural denuncia inseguridad alimentaria producto del paro por el censo

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a la cabeza del ministro, Remmy Gonzáles, denunció inseguridad alimentaria en Santa Cruz y alertó sobre su incremento, sobre todo entre en las familias más vulnerables que no están teniendo un acceso normal a los alimentos , durante el paro por el censo.

" En Santa Cruz, el productor no está pudiendo poner sus productos en el mercado . Lo más alarmante es que pese al poco alimento que puede llegar (a los centros de abastecimiento), la gente no puede acceder a la comida, por los bloqueos, por el ‘trámite’ que significa llegar a los mercados , pero ante todo, por la falta de recursos , para poder acceder a los alimentos", explicó Gonzáles.

Remmy Gonzáles también avisó que presentarán un informe ante organismos internacionales, por la afectación del paro cívico al acceso de alimentos. "Quiero ser tácito en esto, pueden tener todos los derechos a la movilización, al paro, pero no tienen el derecho de bloquear el alimento a las familias bolivianas, particularmente a aquellos que viven en Santa Cruz. Desde el Ministerio vamos a presentar una queja formal a organismos internacionales, ya sea a la Organización Mundial de Salud y al Foro Mundial de la Alimentación, porque están afectado el derecho que tiene todo ser humano a la alimentación y eso es consecuencia de que no tienen acceso al trabajo, acceso a la transitabilidad", dijo el ministro.