Ministerio de Educación anuncia que no habrá incremento en las pensiones escolares este 2023

El ministro de Educación, Edgar Pary, informó este viernes que no habrá un incremento en las pensiones escolares en colegios privados en la gestión 2023 .

“Ratificamos que para 2023 no existe (el incremento) para 2023 no hay el Índice de Inflación de 2022, por lo tanto, no podemos realizar un incremento”, remarcó.