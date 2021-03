Ministerio de Justicia investigará denuncias de abusos y torturas de policías a familiares de las exautoridades del Gobierno de Áñez

Escucha esta nota aquí

El Ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este sábado que investigarán las denuncias realizadas contra efectivos policiales que presuntamente abusaron de su poder y torturaron al hijo del exministro de la presidencia, Yerko Núñez, y al sobrino de la expresidenta, Jeanine Áñez.

“He pedido a la Defensoría del Pueblo que me comunique los detalles de estos casos, porque estamos en proceso de investigación, estas denuncias no quedarán sin ser sancionadas”, precisó.

Lima dijo que los cumplimientos de las acciones policiales deben ser ejecutadas respetando los derechos humanos de las personas, sin embargo, aclaró que no se ha demostrado aun si existió o no abuso contra los dos familiares de las exautoridades del Gobierno del transición.

“El tema de las intervenciones de la Policía está a cargo del ministerio de Gobierno y estoy seguro de que él ministro Álvaro del Castillo está haciendo cumplir la ley y haciendo respetar los derechos de los acusados”, comentó Lima en una entrevista en el programa Qué Semana! de El Deber Radio.

Asimismo, el ministro de Justicia dijo que las investigaciones sobre supuestos abusos policiales serán llevadas de manera imparcial sin la intervención del órgano Ejecutivo, por no se va tolerar la violación de los derechos humanos.

Denuncias de torturas y abusos

Fue el hermano de Áñez, Juan Carlos, que relató a dirigentes del Comité Cívico Cruceño que sus dos hijos varones fueron detenidos de manera irregular durante 36 horas y uno de ellos fue torturado por la Policía.

“Lo que me indigna y me da coraje es que, a mi hijo menor de 21 años, un muchacho noble, lo torturaron de una forma cobarde, de una forma agresiva. Le ponían bolsas negras para asfixiarlo, lo golpearon, lo masacraron y le pedían que diga dónde estaba su tía”, relató molesto y con la voz quebrantada el progenitor.

Áñez preguntó a la Felcc por qué detuvieron a sus dos hijos y le respondieron que se los estaba acusando de obstaculizar la investigación.

“Yo soy pastor y les enseñé a mis hijos que primero está Dios y luego la familia, si mi hijo menor se comportó de esa forma fue por amor a la familia, y si eso es un delito, yo le dije (a los policías) que bendecía el delito de mi hijo”, dijo el hermano de la exmandataria.

Por su parte, Antonio Núñez, hijo de Yerko, relató que el jueves, estaba en el local acompañado de su pareja cuando llegaron dos policías vestidos de civil, le pidieron su celular y que firme unos documentos para que puedan acceder al cuarto de hotel donde se encontraba alojado.

"Me empezaron a preguntar por qué me comunicaba con mis familiares, les explico y coopero en todo momento. Posteriormente me llevaron a la Felcc y dicen que por ser hijo de Yerko Núñez conozco su paradero, pero demostré que no sé dónde está", apuntó el joven en declaraciones a los medios de comunicación.

"A mi novia la amenazaron con procesos judiciales, a ella y a sus familiares. También me hicieron firmar cinco hojas en blanco", continuó relatando el joven.

